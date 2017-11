Zó zag actrice Caroline de Bruijn er vroeger uit

Caroline de Bruijn is al sinds 1992 te zien als Janine Elschot in Goede Tijden, Slechte Tijden, maar hoe zag de actrice eruit toen ze 25 jaar geleden begon?

Caroline is dit jaar 55 geworden en speelt dus al sinds ze 30 is in de Nederlandse soap. In die jaren heeft ze veel verschillende looks gehad. Haar kapsels op de foto’s van de eerste seizoenen van de soap zijn dan ook heel anders dan de looks die we nu van haar kennen. Herken jij haar nog?



Bron: Grazia.nl. Beeld: ANP.