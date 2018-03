Déze actrice uit de Luizenmoeder gaat binnenkort in een film spelen

De Luizenmoeder is een groot succes: elke week trekt de serie miljoenen kijkers.

Maaike Martens speelt de rol van ‘boze moeder Ursula’ in de serie. En dat levert ook haar mooie nieuwe klussen op.

Zo gaat ze binnenkort in een film spelen. Dat nadat ze bekend werd in de serie met zinnen als: “Als Ank nog één keer begint te zingen ram ik haar dwars door dat digibord’.” Heerlijke uitspraken. Ze gaat nu spelen in een film van Johan Nijenhuis. Het wordt haar eerste grote filmrol. Op 14 februari 2019 zal de film, waarvan de titel nog niet bekend is, in première gaan. Deze zomer vinden de opnames plaats.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP