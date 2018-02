Actrice Marit van Bohemen uit rechtbank gezet bij proces Holleeder

Marit van Bohemen is maandag tijdens het proces tegen Willem Holleeder de rechtszaal uitgezet. De actrice bleek opnamen te hebben gemaakt van de getuigenis van Sonja Holleeder, iets wat ten strengste verboden is.

Marit wilde naar eigen zeggen Sonja’s stem gebruiken om beter in haar rol te komen. De actrice zal binnenkort de rol van Sonja op zich nemen in een nieuwe RTL serie die gebaseerd is op de bestseller Judas van Astrid Holleeder.

‘’Van geen kwaad bewust’’

Marit heeft inmiddels zelf ook gereageerd op het incident. “Ik was me van geen kwaad bewust”, vertelt ze aan het AD. “Ik was naar de rechtbank – een plek waar ik echt nog nooit ben geweest – gegaan om me te verdiepen in de stem en het Amsterdamse accent van Sonja Holleeder. Dit ter voorbereiding van mijn rol. Toen ik daar zat besloot ik een kort stukje op te nemen met mijn gsm. Wist ik veel dat dat niet mag in een rechtbank. Ik werd vrijwel direct aangesproken door een rechtbankmedewerkster. Die vertelde mij dat wat ik had gedaan ten strengste verboden is.’’

Bron: AD.nl. Beeld: ANP