Déze actrice gaat Meghan Markle 'vervangen' in de hitserie Suits

Meghan Markle stopt met haar rol in de populaire serie Suits. Na seizoen 7 is ze niet meer terug te zien in de advocaten-show.



Ze kan haar werk als actrice niet combineren met haar taken van een Britse royal.

Leuke plannen

Maar toch willen de makers van de show verder – en daarom hebben ze een nieuwe vrouwelijke hoofdrolspeler gevonden. Niemand minder dan Katherine Heigl (die doorbrak als ‘Izzy’ in Grey’s Anatomy) gaat haar plekje ‘overnemen’. Katherine gaat Samantha Wheeler spelen, een nieuwe partner in het bedrijf waar Harvey Specter werkt. Ze heeft er zin in: “Ik kijk het al vanaf het begin en ik vind het een geweldige kans om nu deel te zijn van de Suits-familie”.

Meghan in haar rol:

Katherine Heigl:

Bron: Glamour. Beeld: Instagram