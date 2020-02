Ontzettend verdrietig nieuws voor actrice en model Touriya Haoud (42)

Touriya Haoud (42) heeft een zware tijd achter de rug. Bij de actrice en model is lymfeklierkanker geconstateerd. Dat maakt haar woordvoerder Mark Teurlings dinsdag aan Shownieuws bekend.

Touriya voelde zich al een tijd niet lekker. Ze had last van vermoeidheidsklachten, maar dacht dat die aan stress gerelateerd waren. De actrice en model is namelijk in een voogdijzaak verwikkeld met haar ex-man Hollywood-acteur Greg Vaughan, wat veel stress oplevert.

Optimistisch

Vanwege de klachten is ze toch langs de dokter gegaan. Na het bezoek en verschillende onderzoeken, kreeg ze het verdrietige nieuws te horen. Er is kanker geconstateerd in haar nek, borst en longen. Touriya ondergaat de komende tijd een chemokuur om de ziekte te bestrijden. “Touriya ondergaat de komende tijd chemobehandelingen en gaat er vanuit dat ze hier helemaal bovenop komt”, laat haar woordvoerder Mark Teurlings weten. Volgens hem blijft ze optimistisch. “Ze is hoopvol ingesteld en wil de komende tijd rust voor haar herstel.”

Maandag heeft ze haar eerste chemobehandeling gehad en de kuur zal acht weken duren.

Bron: Shownieuws. Beeld: Brunopress