Déze actrice uit ‘Penoza’ speelt ook in nieuwe film over Ferry Bouman

Drugskoning Ferry Bouman uit de serie Undercover krijgt zijn eigen film op Netflix. Nu blijkt dat een bekende actrice uit Penoza ook een rol heeft bemachtigd.

De film heet Ferry en gaat over de beginjaren van de drugskoning. Zowel Frank Lammers (Ferry Bouman), Elise Schaap (Danielle Bouman) en Raymond Thiry (John Zwart), de hoofdrolspelers van de serie Undercover, zullen in de film te zien zijn. Maar nu deelt Elise een leuk nieuwtje op Instagram, waarin zij samen met Frank twee nieuwe gezichten onthult.

Ferry’s zus

“Mogen we het weer vertellen? Anders heb ik het weer gedaan”, grapt Elise. Zij was de vorige keer namelijk degene die per ongeluk verklapte dat er ook een seizoen 3 komt van Undercover. Maar uiteindelijk is Frank degene die de eerste naam bekendmaakt: “Ik heb dus een zus in de film en die wordt gespeeld door Monic Hendrickx.” We kennen Monic natuurlijk allemaal als ‘Carmen van Walraven’ in Penoza.