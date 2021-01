Na een heel seizoen van The Crown rondom prinses Diana komt er later dit jaar ook een film uit over het leven van Diana: Spencer. De actrice die deze rol mag spelen lijkt op een eerste foto als twee druppels water op de prinses.

Het is in deze film aan de Amerikaanse actrice Kristen Stewart (30) om de rol van prinses Diana te spelen. Woensdag kwam er een eerste beeld van de actrice als Diana naar buiten en de gelijkenis is treffend.

Prinses Diana in herkenbare rode jas

Op de foto draagt Stewart een rode jas met een zwarte hoge top en een zwarte hoed met een sluier. Een bijna identieke outfit als een outfit die prinses Diana zelf droeg. De outfit en de blonde bob zorgen ervoor dat je echt even twee keer moet kijken of het niet echt een oude foto van prinses Diana is. Stewart zei over deze bijzondere rol: “Het accent is verschrikkelijk intimiderend, want mensen kénnen die stem. En het is zo apart en bijzonder. Ik ben er dan ook al hard aan het werken met een dialectcoach.”