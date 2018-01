De makers van ‘The Crown’ hebben voor het nieuwe seizoen een wereldberoemde actrice gestrikt voor de rol van de oudere prinses Margaret.

Niemand minder dan Helena Bonham Carter (Harry Potter, Alice in Wonderland, Fight Club, Charlie and the Chocolate Factory) zal in het derde seizoen van The Crown in de huid kruipen van de zus van Queen Elizabeth. Dat belooft een dijk van een rol te worden, want Margaret hield er een behoorlijk tumultueus leven op na.

Gescheiden man

Nadat de toenmalige Britse politiek, de Anglicaanse kerk en haar bloedeigen zus zich in 1953 tegen haar mogelijke huwelijk met Peter Townsend keerde, ging het bergafwaarts met Margaret – ondanks dat ze zelf de koninklijke privileges boven de liefde had gekozen. Later trouwde ze met fotograaf Anthony Armstong Jones met wie ze 2 kinderen kreeg en in de jaren ’70 van scheidde.

Middelpunt van de belangstelling

“Ze was het gezicht van de Britse jetset in haar tijd”, vertelt Libelle’s royaltydeskundige Coks Donders. “Er wordt ook gezegd dat zij het geweldig vond in het middelpunt van de belangstelling te staan en dat ze meer van haar koninklijke taken genoot dan haar zus, de eigenlijke Queen. Zo zetten ze het ook neer in The Crown.”

Tragisch overlijden

Margaret leefde ongezond. “Ze rookte heel veel en overleed aan haar vierde beroerte”, vervolgt Coks. Ook wordt gezegd dat prinses Margaret de duurste ziekenhuispatiënt ooit was. Voor haar tragische overlijden aan een beroerte, moest ze behandeld worden voor hepatitis en moest een deel van haar long verwijderd worden.

We zijn erg benieuwd naar hoe Helena Bonham Carter dit heftige levensverhaal naar Netflix gaat vertalen. Maar de combinatie van deze geweldige serie en dito actrice, belooft al genoeg goeds.

