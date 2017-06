Déze actrice is tijdelijk de nieuwe Sjors in 'GTST'

Heb jij gister ‘GTST’ gekeken? Dan viel het je vást op dat Sjors Langeveld een nieuw gezicht heeft gekregen. Actrice Inge Schrama (31) wordt namelijk tijdelijk vervangen.

Inge is in september bevallen van haar tweede kind. De mama merkte dat ze haar rol in GTST moeilijk kan combineren met de zorg voor haar dochtertje Betty Sue (4) en babyzoontje Hugo. Ze piept er dus even tussenuit, zonder duidelijke datum van terugkomst.

In de serie heeft Sjors net haar moeder verloren. Check bovenstaande video maar!