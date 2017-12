Déze actrice verlaat GTST binnen nu en een paar weken

Er verandert momenteel een hoop in Meerdijk: inwoners komen en gaan.

Nu maakt Televizier bekend dat actrice Robin Martens, die de rol van Rikki de Jong speelt, gaat stoppen.

Afscheid

En dat gebeurt al snel. Volgens Televizier is ze al niet meer te zien in de afleveringen die na december worden uitgezonden. In de soap gaat Rikki in Rotterdam wonen en laat ze Meerdijk daarom achter zich. Wat er verder precies met haar personage gebeurt, is nog niet bekend.

Hollywood

Toch zat het vertrek van Rikki er wel aan te komen. Actrice Robin speelt deze rol al sinds 2010. Eerder vertelde ze over haar toekomstdromen: “Mijn vriend en ik willen op een gegeven moment allebei graag in Los Angeles gaan wonen en werken. Hollywood, daar zit alles qua acteren. Dat zou echt mijn droom zijn. En al mijn dromen komen uit”.

Inmiddels hebben er al een hoop bekende gezichten de soap dit seizoen verlaten. Zo werd er dit jaar al afscheid genomen van Marjolein Keuning, Bart Oomen, Jord Knotter, Urvin Monte en Buddy Vedder.

Robin Martens:

Bron: Televizier. Beeld: ANP