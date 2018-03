Actrice krijgt te horen dat 'ze er wel erg zwanger uitziet' en reageert dan zó

Niet voor iedereen is op gewicht blijven even makkelijk. Ook niet voor sommige sterren uit Hollywood.

Actrice Drew Barrymore zegt het best lastig te vinden om wat kilo’s kwijt te raken.

Brutaal

Onlangs sprak een vrouw haar aan. Ze vroeg hoe het vond dat er ‘weer een kleintje op komst was’. Maar dat terwijl Drew helemaal niet zwanger is. Ze vond het een brutale opmerking, maar reageerde heel tactvol. Ze zei: “Nee hoor, ik haat diëten gewoon.” Daarna zei ze: “Ik ben gewoon te dik, hoezo?”. Daar stond de vrouw wel eventjes van te kijken, van zo’n eerlijk antwoord.

Prima zo

De 43-jarige Amerikaanse heeft twee kinderen, Olive (5) en Frankie (3). Na de bevallingen en de scheiding van haar man is ze niet meer zo bezig met het tellen van calorieën. Daar voelt ze zich naar eigen zeggen heel goed bij .”Ik ben altijd al een jojo geweest, gewoon omdat ik zo graag lekker eet. Eten is toch het fijnste in het leven? Ik reis de wereld rond voor lekker eten.” Drew won in 2010 nog een geweldige prijs: een Golden Globe voor haar hoofdrol als Little Edie in de televisiefilm Grey Gardens.

Thursday’s with Fern Een bericht gedeeld door Drew Barrymore (@drewbarrymore) op 1 Mrt 2018 om 10:29 (PST)

Bron & Beeld: Instagram