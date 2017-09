11x wat je niét gaat missen als de kinderen uit huis zijn

Tuurlijk, je hebt bloedjes van kinderen, maar soms, oh soms kun je ze achter het behang plakken. Dit is wat je vooral niét gaat missen als ze straks de deur uit zijn. Niks ‘lege nest syndroom’! 😉

1. Die kamers. De troep die ze maar niet opruimen, en hoe vaak het er weer op neerkomt dat jij het dan toch maar gaat doen. Omdat je het niet meer aan. kunt. zien.



2. Hadden we het al over de troep gehad? Die zich o-ve-ral manifesteert. Hoeveel moeite is het om even met je eigen kopje naar de keuken te lopen? Of de deksel op de pot pindakaas te draaien? Of je handdoek in de wasmand te gooien?

3. Er vroeg uit moeten om de kinderen uit bed te trekken; dat hoeft dus niet meer als ze met de noorderzon vertrokken zijn. Hallo uitslapen.

4. Omdat je niet 24 uur per dag op elkaars lip zit als je in verschillende huizen woont, heb je minder snel discussies-die-nergens-over-gaan. In diezelfde categorie: rollende ogen. Is er iets irritanter dan rollende ogen? Die kun je missen als kiespijn.



5. Waar gaat toch al dat eten heen met inwonende kinderen? Waar je nu al naar uit kunt kijken: de koelkast alleen voor jou en je man (of vrouw). Nooit meer misgrijpen. Nooit meer zin in chocola en de deur uitmoeten.

6. Zachtjes doen met seks en altijd met de deur dicht… Dat is voorgoed verleden tijd als de studentenkamers zijn ingericht. Halleluja! Kom maar door met die vluggertjes in de keuken. Of op de gang.



7. Bang zijn omdat de kinderen nog niet thuis zijn, is óók verleden tijd. De nachten dat je wakker ligt en je afvraagt waar ze uithangen en of ze niet bij de verkeerde in de auto zijn gestapt, of zijn aangereden, of… Je weet als ze eenmaal het huis uit zijn nooit waar ze precies uithangen, en dat is een eigenlijk wel een vreemde geruststelling.

8. Over vreemden gesproken, als de kinderen minder thuis zijn betekent dat ook dat hun ene irritante vriendje of vriendinnetje dat je niet uit kunt staan wegblijft. Bye-bye.

9. Altijd het goede voorbeeld geven. Het hoeft niet meer.



10. Niet hoeven zeuren: is het huiswerk gedaan? Staan de spullen klaar? Hebben ze er nog aan gedacht een cadeau/agenda/nieuwe wekker te halen? En andersom heb je dus zelf ook geen gezeur meer aan je hoofd. Nooit meer: “Lach niet zo hard, mam” of “Oh my god, mam, dat is echt gênant!”

11. Nooit meer met iemand rekening hoeven houden… Jouw tijd is van jou. Van jou! Je kunt naar de film wanneer je wil, naar de stad wanneer je wil, languit op de bank wanneer je wil.

Of je fietst even langs de kinderen natuurlijk. Want laten we wel wezen: saai is het natuurlijk ook zonder die allerliefste mormels.

En mocht je in een depressie belanden, dan weet dr. Rutger raad – in de video hierboven 😉

