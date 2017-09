Zo zien de nieuwe kinderpostzegels eruit!

Linda de Mol nam gisteren de eerste kinderpostzegels van dit jaar in ontvangst. Dit jaar sieren niemand minder dan Jan, Jans en de kinderen de zegels.

Gisteren, dinsdag 26 september, was de lancering van de nieuwe kinderpostzegels. Groot feest, zoals je kunt zien in de video hierboven.

Jan Kruis

Begin dit jaar overleed ‘onze’ striptekenaar Jan Kruis op 83-jarige leeftijd. Om hem te eren staan er dit jaar op de kinderpostzegels afbeeldingen van stripfiguren van Jan, Jans en de kinderen. Al meer dan 40 jaar staat de strip wekelijks in Libelle.

Kinderpostzegels

De kinderpostzegelactie is in 1948 opgericht en uniek vanwege de grootte. Meer dan 160.000 kinderen uit de hoogste groepen van het lagere onderwijs doen mee en leren zo om iets over te hebben voor een ander.

Bijzonder

De opbrengst van de actie komt goed terecht: bij kwetsbare kinderen die dat het meest nodig hebben. Voor én door kinderen dus. Het thema van dit jaar is ‘een goed thuis voor alle kinderen.’ Het geld gaat onder meer naar kinderen die niet bij hun ouders kunnen opgroeien, die niet naar school kunnen of moeite hebben om mee te komen op school.

Houd de deurbel dus in de gaten: vanaf vandaag komen de kleine verkopers langs de deuren.

