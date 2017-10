Na 60 jaar wachten kan dit stel eindelijk trouwfoto's maken

Zestig jaar geleden trouwden de Braziliaanse Rosa en Russo Dias. Maar omdat ze geen fotograaf konden betalen, hadden ze geen foto’s van hun bijzondere huwelijksdag.

Het was 1957 toen ze Rosa en Russo elkaar het ja-woord gaven. Om de kosten te drukken maakte zijn grootvader de tuin mooi, bakte hun tante een taart, en naaide een peetvader Rosa’s jurk.

Achterkleinkinderen

Rosa en Russo beloofden elkaar eeuwige trouw onder toeziend oog van de hele familie. Ze hadden toen nog geen idee dat ze in de toekomst 9 kinderen, 16 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen zouden hebben. 60 jaar later kunnen ze zich die bijzondere dag nog zo voor de geest halen – ook al hebben ze er geen enkele foto van.

Fotograaf

Toen fotograaf David Balatonfuredi uit São Paolo dat hoorde besloot hij het echtpaar Dias te helpen. “Een vriend van mij is bevriend met de familie en wist dat ze dit jaar hun 60-jarig jubileum zouden vieren,” vertelt hij bij The Huffington Post.

“Tegenwoordig duren huwelijken niet zo lang, en ze komen in ieder geval niet eens in de buurt van Rosa en Russo, dus het was ons meteen duidelijk dat zij een bijzonder stel vormen. Dat moest gevierd worden – mét foto’s.”

Dat niet alleen, toen ze hoorden dat het echtpaar Dias opnieuw zou ‘trouwen’, deze keer voor de foto’s, zorgden lokale winkels ervoor dat Rosa een nieuwe jurk kreeg en Russo een gratis pak. Op hun paasbest vertrok het stralende stel naar hun trouwlocatie om de rijkelijk late fotoshoot alsnog te doen.

We weten niet hoe het met jouw Portugees gesteld is, maar ook zonder vertaling is onderstaand filmpje van de bijzondere dag prachtig. De taal van de liefde is immers universeel <3

