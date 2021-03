Zomertijd ingegaan: 8 tips van een lichtonderzoeker om eraan te wennen

Die ene keer. Het mocht niet, het kon niet… maar het gebeurde toch. Paula vertelt over die keer met de beste vriend van haar ex.

“Ik was kapot van liefdesverdriet toen mijn vriend het uitmaakte. Van de ene op de andere dag had hij me verlaten voor een ander. Met een vriendin dook ik de kroeg in om mijn verdriet te verdrinken. Daar kwam ik Jochem tegen, een van de beste vrienden van Sander. Hij kwam meteen naar me toe om te zeggen dat hij het zo’n rotstreek van Sander vond, en dat hij gek was om mij te verlaten. Toen mijn vriendin naar huis ging, bleef ik samen met Jochem achter aan de bar.

Dronken van gin-tonic, verdriet en kussen

Ineens begon ik te huilen. Jochem veegde mijn tranen weg en begon me zacht te kussen. Op mijn wang, op mijn mond, in mijn nek. Ik voelde me dronken. Van de gin-tonic, van verdriet, van zijn kussen. ‘Kom, ik breng je naar bed’, zei hij. Weerstand bieden kon ik niet eens opbrengen. Hij bracht me naar mijn huis, legde me op bed, trok mijn schoenen uit en kwam lepeltje-lepeltje bij me liggen. ‘Raak me aan’, fluisterde ik. ‘Raak me alsjeblieft aan.’ Ik wilde alleen maar vergeten. Sander vergeten.

Om te vergeten