Op de London Bridge in Londen zijn gisteravond laat meerdere voetgangers aangereden door een busje. De 3 inzittenden vielen mensen vervolgens aan met messen. Er vielen 7 doden; 48 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De aanvallers, 3 mannen, zijn doodgeschoten.



Eerder vanmorgen werd gesproken van 6 doden, maar dat getal is opgelopen naar 7, zegt hoofdcommissaris Cressida Dick van de Londense politie. De Londense politie spreekt van “terroristische acties”.

De Engelse kranten openen vanmorgen allemaal met ‘Terror on London Bridge’.

“Night of terror”: UK front pages pic.twitter.com/6xLLYIXlqu — Amichai Stein (@AmichaiStein1) June 4, 2017

Rond 23.00 uur gisteravond zou een wit busje met hoge snelheid op voetgangers op London Bridge zijn ingereden. Erna sprongen 3 mannen eruit en renden met messen naar het uitgaanspubliek in Borough Market, een plek waar zich veel restaurants en kroegen bevinden.

8 minuten

Vervolgens werden de 3 daders door politieagenten onder vuur genomen. Volgens de Londense politie waren de terroristen 8 minuten nadat de aanslag was gemeld, uitgeschakeld. De politie gaat ervan uit dat er 3 daders waren, maar er wordt niet uitgesloten dat er meer mensen bij betrokken waren. Het gebied rond de aanslag is afgezet en wordt uitgekamd.

Reacties

Regeringsleiders en Britse politici hebben geschokt gereageerd op de aanvallen in Londen zaterdagavond, met de aanslag in Manchester 22 mei nog vers in het geheugen (waar vrijdagavond een benefietconcert voor was).

Verschrikkelijk incident

De Britse premier Theresa May sprak zaterdagnacht haar dank uit aan de politiemensen en andere hulpdiensten die op de plaats des onheils aan het werk zijn. ‘Onze gedachten zijn bij degenen die bij dit verschrikkelijke incident betrokken zijn’, aldus May.

Ook oppositieleider Jeremy Cordon reageerde – via Twitter.

Brutal and shocking incidents reported in London. My thoughts are with the victims and their families. Thank you to the emergency services. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) June 3, 2017

De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, spreekt op de Britse televisie: “Deze laffe terroristen hebben onschuldige Londenaren en bezoekers aangevallen die van hun zaterdagavond aan het genieten waren.” Khan noemde de daders kwaadaardige lafaards en zei dan Londen nooit bang zal zijn.

Reacties in Nederland

Premier Rutte spreekt zijn afschuw uit op Twitter.

Londen rouwt na weer een laffe aanslag. En wij rouwen mee. Onze gedachten en ons hart zijn bij de slachtoffers en nabestaanden. — Minister-president (@MinPres) 4 juni 2017

FM Koenders: ‘Heart wrecking events in London revive horrific memories of the past. Thoughts are with the British. My sincerest condolences’ — Netherlands 🇳🇱 MFA (@DutchMFA) June 4, 2017

De Nederlandse demissionair minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders heeft het over ‘hartverscheurende gebeurtenissen in Londen die vreselijke herinneringen uit het verleden doen herleven. Gedachten zijn bij de Britten. Mijn oprechte medeleven.’

Bron: NOS, Volkskrant, Trouw, Daily Mail. Beeld: ANP



