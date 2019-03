Winnares Anna van 'Heel Holland Bakt' krijgt een bijzondere rol op Koningsdag

De koninklijke familie viert Koningsdag dit jaar in Amersfoort. De burgemeester van de stad, Lucas Bolsius, maakte gisteren het programma bekend voor de feestelijke dag. Wat er gaat gebeuren? Denk aan straatvoetbal, dans, verhalenvertellers. En Anna Yilmaz, winnares van Heel Holland Bakt, gaat een taart bakken voor koning Willem-Alexander.

Verhalenvertellers staan centraal deze 27 april. 15 mensen zullen aan de hand van persoonlijke verhalen de koninklijke familie en televisiekijker meenemen door de stad. Verder zal er aandacht zijn voor opera en voor sporttalent uit de stad.

Winnares ‘Heel Holland Bakt’

Anna Yilmaz, winnares van Heel Holland Bakt gaat een taart bakken voor de koning. “Als je zo’n winnaar in de gemeente hebt wonen, moet je daar gebruik van maken”, zegt Bolsius tegen destadamersfoort.nl.

Anna won begin dit jaar het tv-programma Heel Holland Bakt. Ze wilde al twee keer eerder meedoen, maar toen lukte het de korporaal niet om mee te doen aan het bakprogramma.

Taart voor de koning

In het AD had Anna het al eerder over Koningsdag. Ze vindt koningin Máxima namelijk een geweldige vrouw. “Ik vind het superleuk dat het koningspaar naar Amersfoort komt en dat ze onze mooi stad zien. Ik hoop dat koningin Máxima zegt: ‘Ik wil wel een taartje van Anna proeven.’ Ik ben fan van Máxima. Ik vind haar een onwijs mooie vrouw. Ze ziet er altijd goed uit, komt waar ze ook is spontaan over en is een fijn mens om naar te kijken.”

