Utrechtse Anne Faber (25) sinds vrijdag vermist

Anne Faber (25) uit Utrecht is sinds het begin van vrijdagavond vermist. De politie heeft een opsporingsbericht uitgedaan.

Vrijdagavond had Anne afgesproken met haar vriend, maar daar is ze nooit aangekomen. Ze stuurde hem om 18.15 nog een berichtje, met een foto van zichzelf in de regen, waarna hij niets meer van haar heeft vernomen. Ook op een afspraak zaterdag in Amsterdam verscheen Anne niet. Haar familie en vrienden zijn een grote zoekactie gestart.

Signalement

Anne is 1.70 meter lang, heeft blond haar en een moedervlekje op haar kin. Ze reed op een zwarte omafiets met voorrek. Ze droeg een donkergroene driekwart regenjas met capuchon.

Anne Faber, 25jr, vermist 29-09-2017 uit #Utrecht. Rijdt op zwarte Opoefiets met rekje. Draagt groene 3/4 jas. zie: https://t.co/pgJNTtrQU7 pic.twitter.com/CG99LCfOpa — Vermiste personen (@Vermistpersoon) September 30, 2017

Haar vriend plaatste een emotionele oproep op Facebook, waarin hij zegt dat de politie waarschuwt “van het ergste uit te gaan.”Mensen die meer weten over Anne worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Bron en beeld: RTV Utrecht