Lodewijk Asscher (PvdA) maakt hilarisch afscheidsfilmpje

PvdA-leider Lodewijk Asscher stopt als minister van Sociale Zaken en… he goes out with a bang. Met het bovenstaande filmpje neemt hij op een ludieke manier afscheid van zijn werkplek.

Zo plant de voormalig minister alvast wat afspraken in voor zijn opvolger en verandert hij het wachtwoord in ‘GelukkigGeenHalbe’. Gerucht ging dat Halbe Zijlstra zijn taken wilde overnemen, maar hij is uiteindelijk op een andere ministerspost gezet. Het mag duidelijk zijn: de campagne voor de volgende verkiezingen is bij deze begonnen.

Libelle Nieuwscafé

Wil je de grappige Asscher live in actie zien? Op 6 november wordt hij aan de tand wordt door Ebru Umar bij het Libelle Nieuwscafé. Óf door jou, want het publiek mag ook vragen stellen. Er is nog een aantal plaatsjes beschikbaar, dus geef je snel op!

Bron: Hart van Nederland. Beeld: ANP

