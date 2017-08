Astrid Joosten vertelt over het leven na Willem én hint op nieuwe liefde

Astrid Joosten heeft het 5 jaar na het overlijden van haar man Willem Ennes weer “leuk en spannend, mannen durven me te benaderen.” Maar dat is ook alles wat ze erover kwijt wil, vertelde de presentatrice in het programma Linda’s Zomerweek.

“Het gaat in principe nu heel goed met me, maar dat is niet elke dag hetzelfde”, vertelde Astrid, die haar grote liefde, binnen 6 weken na de diagnose, verloor aan alvleesklierkanker. Het verwerken van de dood van Willem “gaat met golfbewegingen. Net als je denkt ‘nou, nu gaat het wel goed’ dan komt er weer een enorme terugslag.”

Alvleesklierkanker

Over de ziekte zei ze verder: “Het is een gruwelijk verhaal, maar beter dan een auto-ongeluk, want dan heb je helemaal niets meer te bespreken. We hebben geweldige gesprekken gevoerd. In zo’n periode ga je, meer dan ooit, zeggen wat je voor elkaar hebt betekend.”

Zelfs op zijn sterfbed regelde haar man nog een ketting met een diamanten hart en een bos rozen voor Astrid, die werd bezorgd toen hij was gestorven. Ze had, zo legt ze uit: “misschien wel een uitzonderlijk goede relatie.”

Grote liefde

“We konden elkaar weleens achter het behang plakken, maar het was een grote liefde. We brachten elkaar verder. Ik besef heel goed dat heel veel mensen misschien nooit hun grote liefde vinden.”

“Ik koester dat het mij wel is overkomen. Een andere meneer is een andere meneer en een ander soort liefde is een ander soort liefde en dat is ook goed. Ik ga dat helemaal niet willen evenaren, dat zou heel dom zijn.”

