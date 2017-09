Fan van baarden? Haal je hart op bij dit rijtje excentriekelingen

Een baard is niet zomaar gezichtsbeharing blijkt op het World Beard And Mustache Campionship 2017. En al die bebaarde en besnorde excentriekelingen zijn nu geweldig vastgelegd door de Amerikaanse fotograaf Greg Anderson.

Dit jaar wordt het baarden- en snorrenkampioenschap voor de 8e keer georganiseerd. Trend dit jaar? Veel krullen en veel geometrische vormen gemaakt met, tja, wat zal het zijn… gel?

Let vooral ook op de dierenkop! (En duim dat we ooit te weten komen hoe het het gezicht van de beste man eruit ziet.) Of heb jij een andere favoriet?

World Full Beard Freestyle Champion Jason Kiley took it to the next level with this design. I thought I had seen it all. #2017wbmc #rem4men #RemingtonBeardBoss #beardstagram Een bericht gedeeld door Greg Anderson -📍Las Vegas (@gregandersonphoto) op 5 Sep 2017 om 7:53 PDT

He and his girlfriend came all the way to Austin from Russia to represent the Moscow Beard and Mustache club. He spoke almost no English yet we communicated perfectly. Link to the rest of the gallery in my bio. #2017wbmc #megapixelsdigitalco Een bericht gedeeld door Greg Anderson -📍Las Vegas (@gregandersonphoto) op 5 Sep 2017 om 7:49 PDT

2017 World Beard and Mustache gallery at the link in my profile. ##2017WBMC #megapixelsdigitalco Een bericht gedeeld door Greg Anderson -📍Las Vegas (@gregandersonphoto) op 4 Sep 2017 om 12:42 PDT

Well well, MJ. Congrats! Een bericht gedeeld door Greg Anderson -📍Las Vegas (@gregandersonphoto) op 3 Sep 2017 om 12:57 PDT

Dolly Dali. #2017WBMC #wiskerina @albadirico Een bericht gedeeld door Greg Anderson -📍Las Vegas (@gregandersonphoto) op 3 Sep 2017 om 1:03 PDT

Someone lost a bet. #JoshuaMiller #tbt 2014 in #Portland Een bericht gedeeld door Greg Anderson -📍Las Vegas (@gregandersonphoto) op 31 Aug 2017 om 7:25 PDT

Meer foto’s van Greg? Kijk op zijn Facebook of Instagram.

In de video hierboven zie je trouwens dat onze koning (helaas?) weer zonder baard is 😉

