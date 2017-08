Baby kruipt zélf uit zijn moeders buik na keizersnede

Het moment waarop je kind wordt geboren is bij uitstek het speciaalste moment in je leven. Maar déze bevalling is wel nóg bijzonderder dan bijzonder.

Deze slimme baby kruipt namelijk zélf uit de buik van zijn moeder. De Britse moeder onderging een zogeheten ‘natuurlijke’ keizersnede.

Kom maar, kleintje

De artsen gaven het kindje alle ruimte om na de ingreep zelfstandig uit de buik van zijn moeder te kruipen. Zo wordt het proces van bevallen nóg iets natuurlijker, vandaar de naam. De intieme video is inmiddels al meer dan miljoenen keren bekeken en gaat de hele wereld over. De trend om voor een ‘natuurlijke’ keizersnede te kiezen wordt onder (aanstaande) moeders steeds populairder.

De leukste artikelen van Libelle Daily in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan op Libelle.nl/nieuwsbrief.

Bron: Daily Mail. Beeld: Kijk