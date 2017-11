Eerste babyfoto's van Mirella van Markus en haar kersverse dochter zijn té zoet

Mirella van Markus en haar vrouw Claudia Vermeulen zijn maandag trotse ouders geworden van een meisje. Nu delen ze de eerste beelden van hun lieve spruit.

De Hart van Nederland-presentatrice is bevallen van Bobbie Sophie Barbara. Het is het tweede meisje voor Mirella en Claudia, die in 2013 al dochtertje Sammie mochten verwelkomen. Bobbie is een klein wonder en “een mega cadeau, we hadden het totaal niet verwacht”, vertelde Mirella eerder.

Gezond

Moeder en dochter liggen nog een paar dagen in het ziekenhuis, maar maken het goed. Gelukkig krijgt Bobbie al veel bezoek van haar grote zus. Kijk nou, wat een schatjes!

Goedemorgen! 💕 Een bericht gedeeld door Mirella van Markus (@mirellavanmarkus) op 20 Nov 2017 om 11:24 PST

