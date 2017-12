Vlak voordat beademing wordt gestopt begint peutertje zelf te ademen

Onderweg terug van de kerstinkopen, kwam het gezin Ayers in een zwaar auto-ongeluk terecht. Daarbij raakte Lacey Jane (3) zwaargewond. Zo ernstig dat artsen dachten dat ze het niet zou overleven.

Vanwege de ernst van haar verwondingen werd Lacey Jane naar een ander, gespecialiseerd ziekenhuis gebracht dan haar ouders en broertje. Het meisje was er zo slecht aan toe dat doktoren al gauw zagen dat ze het zonder de beademing nooit zelf zou redden. Ze probeerden zo snel mogelijk haar moeder Shayla (20) en vader Cody (21) naar het ziekenhuis te krijgen, om nog afscheid te kunnen nemen van hun dochter.

Maar terwijl werd gewacht op de ambulance die haar familie zou brengen, begon Lacey als door een wonder ineens weer uit zichzelf te ademen.





Of ze helemaal de oude zal worden is nog onzeker, want er bestaat nog een kans dat haar hersenen blijvend zijn beschadigd. Maar het meisje is van de beademing af en reageert op vragen door in de hand van de vragensteller te knijpen. Lacey herstelt naar omstandigheden goed, zeggen de artsen. Als ze in dit tempo vooruitgang blijft boeken is er een kans dat ze volledig zal herstellen.

Bron: Daily Mail. Beeld: iStock

