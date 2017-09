Bert van Leeuwen bewijst dat hij een goede vader is

Bert van Leeuwen is ontzettend opgelucht, want met zijn hulp is dochter Carlijn ontsnapt aan de orkaan Irma.

Carlijn (20) was samen met haar vriend Roy op vakantie in Sint-Maarten en zich nergens van bewust. Maar dan komt de orkaan ineens wel heel dichtbij. “We dachten in eerste instantie dat het wel mee zou vallen”, vertelt Carlijn bij Shownieuws.

EO-presentator en bezorgde vader Bert vertrouwt het echter niet, hoort dan ook nog eens van vrienden op het eiland dat het ernstig kan zijn, en regelt meteen tickets naar huis.

Dat lukt gelukkig. Opgelucht plaatst hij bij de terugkomst van zijn geliefde dochter en schoonzoon deze foto op Instagram:

Heel blij dat @lijnvl en @royvathorst toch maar besloten hebben bijtijds Sint Maarten te ontvluchten. Wat een opluchting, ook de hond is blij Een bericht gedeeld door Bert Van Leeuwen (@bertvleeuwen) op 6 Sep 2017 om 4:53 PDT

Als hij niet meteen had gehandeld was zijn dochter pas woensdag teruggekomen en, vertelt Bert: “Dat was natuurlijk nooit gelukt.” Carlijn is ook blij, maar: “Het is een dubbel gevoel, want het is een verschrikkelijk idee dat de mensen daar die orkaan meemaken.”

De beste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.