In 8 stappen naar een brandschone badkamer

Daar zit je dan: op je knieën in de badkamer omdat er weer eens een dubieuze en hardnekkige aanslag op je tegels kleeft, je kinderen hun sportkleren in de hoek hebben gesmeten en je man naast de pot heeft geplast. Herkenbaar? Deze simpele tips veranderen je leven (of nou ja, toch in ieder geval je badkamer):

Leeg de prullenbak

Afval, zelfs als het bijna niets is, kan een complete kamer laten stinken. Dus leeg dat bakje gewoon even dagelijks. Het is net zo’n kleine moeite als je bed opmaken. En je badkamer oogt en ruikt meteen een stuk frisser. Spuit de muur schoon na het douchen

Je wast jezelf, waarom neem je niet meteen even de muur mee? Een mix van azijn en water (kun je nog zelf maken ook) doet de truc. Azijn werkt goed op natuursteen, maar ook het putje wordt er lekker schoon van. Zorg dat je handdoeken droog zijn

Als je ze iedere avond voor het slapengaan even een paar minuten in de droger doet, zit er minder vocht in. Hierdoor blijven ze 3x zo lang goed. Scheelt jou weer was. En wat een fijn gevoel, na het douchen! Koop of maak een ventilator in je badkamer

Als je nog geen ventilator hebt, dan is het misschien een idee om er één te kopen. Doe ‘m aan zodra je binnenkomt en uit zodra je weggaat. Hierdoor ruikt het lekker fris in de badkamer én, ook niet onbelangrijk, krijg je minder snel last van schimmel. Doe kleine klusjes meteen

Probeer wc-reiniger in de pot bijvoorbeeld meteen uit te smeren. Als je het erin giet en zo laat zitten, is het aan het einde van de dag hard geworden en dan kost het je veel meer tijd en moeite om het weer weg te krijgen. Weet je wat ook nog weleens wil helpen om de boel weer glanzend te krijgen? Zuiveringszout (soda). Strooi geen kleren rond

T-shirts, broeken en sokken horen niet in een stapel op de vloer. Zet daar liever een emmer voor neer, zodat je ze daarin kunt gooien voor je onder de douche stapt. Zo neem je ze ook makkelijk weer mee naar de slaapkamer of de wasmachine en is de verleiding ze te laten liggen veel minder groot. Tijdens het tandenpoetsen kun je ook best iets anders doen

Je kunt het water door de gootsteen laten lopen en klonten tandpasta meteen wegvegen. Zo blijft de gootsteen ook na gebruik nog glimmen. Of bedenk zelf een nuttig, klein klusje in de badkamer. Pak de stofzuiger

Waarom zou je op je knieën de tegels dweilen als je er ook de stofzuiger voor kunt gebruiken? Of een dweil? Doe een lapje aan het uiteinde, trek ‘m er even overheen en je badkamer is iedere dag zó spic en span dat je vriendinnen straks allemaal zullen denken: ‘hoe doét die vrouw dat toch?’

Bron: Goodhousekeeping. Beeld: iStock

