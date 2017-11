Britt Dekker is trots op haar onlangs overleden vader om deze bijzondere reden

In al het verdriet na het overlijden van haar vader dinsdag, heeft Britt Dekker toch nog een heel klein lichtpuntje gevonden.

Een maand geleden had hij namelijk aangegeven donor te willen zijn. “Inmiddels heeft mijn vader al 3 organen kunnen geven en 3 verschillende mensen kunnen helpen”, schrijft Britt op Instagram.

“Het idee dat er nu in Nederland allemaal families zijn die blij zijn omdat voor hun geliefde, misschien ook wel vader weer nieuw leven en alle hoop is, doet me dan toch wel echt goed. Dus pap, zelfs als je er niet meer bent verricht je gewoon nog heldendaden.”

