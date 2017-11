De bruidsjurk van Celine Dion was zo legendarisch dat je er uren naar kunt kijken

Niet alleen de bruidsjurk was over the top, de héle bruiloft van Celine Dion was een miljoenen euro’s kostende aangelegenheid.

Het beste van alles: omdat de bruiloft live gestreamd werd op Canadese televisie (ja, echt!) is er Heel Erg Veel Beeldmateriaal van de grote dag. En dus óók van de jurk.

Celine Dion trouwde als twintiger met haar manager Rene Angelil in 1994, die 26 jaar ouder was dan zij. En zó arriveerde ze bij de kerk.

Het lijkt wel of haar stilist de inpak-kunstenaar Christo himself was.

Ga er even voor zitten en let op de details van die outfit. Het feit dat zelfs haar boeket bloemen in tule gewikkeld is, dat ze een dikke bontjas draagt (toen nog geen reden om te worden overgoten met rode verf), dat ze dikker aangekleed is dan de gemiddelde overwinteraar op Antarctica…

En dan heb je nog niet eens gezien was er onder die enorme sluier zit.

Dit.

Deze hoofdtooi.

Spent my day immersed in the world of weddings for a content plan and am OBSESSED w/ Celine Dion’s wedding dress pic.twitter.com/lyGa2ZWFym — Alex Gillham (@AlexKGillham) May 18, 2016

Is het een kroon? Is het een haarband? Is het een tulband van diamanten? We zullen het nooit weten. Wat we ook niet weten, is waar Celine op zit in onderstaande foto.

Die houding is te laag voor een stoel, maar te hoog voor de grond. Zit ze op een mini-kruk? Maar waar houdt ze haar benen dan?

En kunnen we het ook even hebben over die enorme mouwen, met genoeg stof voor tenminste 3 bruidsmeisjesjurken?

Retweet if you think this is wedding dress worn by Celine Dion was a little over the Top. #Bride&co pic.twitter.com/hwqMFDm8GC — Bride&co (@BrideandcoSA) March 1, 2013

Uiteraard zou een kanten jurkje een veel te standaard outfit zijn voor een bruidsmeisje van la Celine. Die zagen er namelijk in plaats daarvan uit alsof ze uit een Middeleeuwse film waren weggelopen om nog net op tijd aan te schuiven voor de plechtigheid.

Game of Thrones is er niets bij.

Mocht je tijd over hebben: kijk vooral even onderstaand filmpje. De bruiloft was in Canada namelijk een groter evenement dan het huwelijk van prins William en Kate Middleton.

Zucht. Nu zijn we nóg meer fan van Celine Dion.

Let’s all remember, for one short second, Celine Dion’s wedding dress pic.twitter.com/DPWIqT3SXc — Farah Andrews (@FarahAndrews) April 15, 2015

Meer terugblikken? Volg Libelle Blikt Terug op Facebook!