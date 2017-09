Carlo Boszhard in tranen: "Ik dacht niet dat ik de liefde zou vinden"

Carlo Boszhard is sowieso een man die niet geheimzinnig doet over zijn privéleven, maar gisteravond was hij extra openhartig. Toen hij aanschoof bij Linda de Mol’s The story of my life schoot hij meerdere keren vol.

Daar had hij al voor gewaarschuwd op Instagram.

Carlo had de hoop op het vinden van een grote liefde eigenlijk opgegeven,en was tevreden met zijn leven en zijn vriendengroep. Maar toen kwam Herald: “We zijn zo blij dat we elkaar hebben gevonden in deze moeilijke scene, iemand die écht van je ziel houdt.”

Knippen

Carlo heeft de makers van het programma nog gevraagd om zijn huilbui eruit te knippen die erop volgde, vertelt hij in De Telegraaf. In de uitzending vraagt Linda aan zijn vriend Herald Adolfs wat Carlo zo speciaal maakt en wat hij van hem heeft geleerd. Herald antwoordt: “Het directe. Toen we verliefd raakten, zei Carlo dat hij een beetje bang was omdat ik nog nooit langere relaties had gehad. Praten is het allerbelangrijkste, zei hij.”

Hij gaat verder: “Ik heb van Carlo echt geleerd: spit it out. Hij leest mij heel goed, hij kaart het ook wel aan, maar ik heb ook echt geleerd om gewoon te zeggen wat er aan de hand is, als er iets is,” legt hij uit.

Tranen

Dat was de cue voor Carlo om vol te schieten. Als Linda hem vraagt wat Herald hém brengt, is hij in tranen: “Ik moet huilen om hem. Ik ben heel erg trots op je, dat je dat zegt. Zo stom dit. Het overvalt me gigantisch. Dit gaat natuurlijk weer de teaser in en nu denk ik: waarom huil ik nou ineens.”

In De Telegraaf legt Carlo uit dat een van de redenen voor het volschieten was dat Herald helemaal niet zo van de showbizz en aandacht houdt: “En opeens zit hij daar heel ontspannen, als zichzelf, te vertellen hoe mooi wij het samen hebben. Toen knapte er even iets. Ik heb nog gevraagd of het eruit geknipt kon worden, maar juist dit soort emoties maken het programma tot wat het is.”

Kinderen

Het stel heeft 4 katten, maar koestert na 10 jaar samenzijn nog steeds een grote kinderwens. “Als er een kind komt, zetten we er alles voor opzij.”

Bron: De Telegraaf, Mediacourant, AD. Beeld: RTL