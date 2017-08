Catherine Keyl is niet te spreken over de tweets van Marianne Zwagerman. Die laatste twitterde deze week dat ze een hekel heeft aan dikke mensen. Bij Shownieuws reageert oud-presentatrice Catherine fel op haar ongepaste opmerkingen.

Het begon allemaal met deze ‘grappige’ tweet…

Train anders eerst ff 50 kilo vet weg, zie je vanzelf weer of je een jongetje of een meisje bent #genderneutraal https://t.co/zQK3JLh75j pic.twitter.com/DKGJqw4c5O — Marianne Zwagerman (@mariannezw) August 14, 2017

Ik heb gewoon een hekel aan dikke mensen. — Marianne Zwagerman (@mariannezw) August 14, 2017

En vervolgens…

In bovenstaand filmpje van Shownieuws wordt nu duidelijk dat Marianne bepaald geen afstand neemt van haar kwetsende opmerkingen. “Dikke mensen verstoppen de gezondheidszorg. Ze moeten allemaal maar nieuwe knieën en diabetespillen, terwijl ze ook een rondje over het strand kunnen gaan rennen.”

Reactie

Stuitend, vindt Catherine Keyl en ze schrijft erover in haar column in de Telegraaf: “Natuurlijk vind ik het ook niet prettig om naar hele dikke mensen te kijken, ik geef het gewoon toe. Maar moet ik dat nou ook tegen die mensen zeggen?” Dat ze zelf daarmee ook een flink kwetsende opmerking maakt heeft ze wellicht niet helemaal door.

In bovenstaande video legt Catherine uit: “Ik vind gewoon niet dat iedereen maar moet kunnen zeggen wat ‘ie wil. Je moet daar ontzettend voorzichtig mee zijn. Je weet niet wat de reden is dat mensen dik zijn, dus hou gewoon je mond en heb respect. Het is ongenuanceerd, bot en onaardig.”

Bron: Show. Beeld: Brunopress