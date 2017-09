Waarom zou je achter de geraniums weg zitten kwijnen? De Franse zanger Charles Aznavour is 93, maar dat weerhoudt hem er niet van volgend jaar weer een concert in Amsterdam te geven. Â

De ‘Frank Sinatra van Frankrijk’ staat 3 maart in AFAS Live, dat maakte MOJO bekend. En voor wie vast een voorproefje wil, dít is hoe hij er nu uitziet (tekst gaat verder onder foto). Je zou bepaald niet zeggen dat de beste al 93 is, toch..?

Liefde

Bijna alle liedjes die Aznavour maakte, gaan over de liefde. Hij wordt beschouwd als een van de grootste chansonniers. In zijn lange carrière van 70 jaar maakte hij bijna 300 albums en bracht hij 1200 liedjes uit, waaronder de klassiekers La Bohème en What Makes a Man. Alsof dat niet genoeg is, speelde hij ook nog eens in 60 films.

Farewell

Aznavour zingt in 5 talen en is in het buitenland een van de bekendste Franse zangers. Vorig jaar was hij voor het laatst in Nederland. In januari gaf hij 2 optredens in AFAS voor zijn ‘Farewell Concert’-tournee. Die naam moesten fans kennelijk met een korreltje zout nemen, want vanaf 12 september kunnen ze kaartjes kopen voor zijn volgende concert en is er van farewell dus voorlopig geen sprake.

Beeld: Getty