Moeder woest op Instagram nadat de site foto's ziek zoontje verwijdert

Britse moeder en blogger Charlie Beswick plaatste een lieve foto samen met haar zoontje Harry (12) op Instagram, die prompt door het medium werd verwijderd. De content zou ‘niet gepast’ zijn.

Charlies zoontje Harry lijdt aan het Goldenhar-syndroom, waardoor hij een afwijkend gezicht heeft en zijn linkeroog mist. Normaal draagt hij een prothese, maar dit keer was hij die vergeten. De foto voldeed daarom niet aan de richtlijnen van Instagram, kreeg Charlie vervolgens van Instagram te horen.

Op de foto die door Instagram verwijderd is, geeft Charlie haar zoon een knuffel, net als op onderstaande foto – die ze erna plaatste.

De foto vóór deze, is door een volger als ‘ongewenst’ gerapporteerd. Instagram was het daar blijkbaar mee eens, want de foto werd verwijderd. Schandalig, schrijft zijn moeder: “Dit is zijn gezicht. Als je het vervelend vindt om naar te kijken, scroll je maar gewoon verder! Schaam je!”

Bij The Sun legt Charlie uit hoe kwetsend dat was: “Er zijn genoeg mensen die verschrikkelijke dingen schrijven: dat ik Harry zou moeten verbranden, dat hij een monster is, een freak, een alien. Maar ik heb een vrij dikke huid en verwijder of rapporteer iets snel.”

Steun

“Voor elk van die verschrikkelijke reacties zijn er namelijk 2 tot 300 ongelooflijk mooie steunbetuigingen. Daarom vind ik het zo jammer van Instagram. Ik ben echt boos dat het gezicht van mijn zoon bepaalde ‘richtlijnen overschrijdt’.”

“Ik heb 11.700 volgers en dat is een fijne gemeenschap. Op de specifieke foto had ik 2.300 likes en meer dan 200 reacties – allemaal positief. Als ze bij Instagram ook maar 30 seconden hadden genomen om goed naar de afbeelding te kijken, dan zouden ze hebben gezien hoe goed de foto juist werd ontvangen.”

“Ik ben helemaal in de war.”

Retweet

Wie Twitter heeft kan de moeder steunen door haar tweet te RT’en, vertelt ze. Dat wordt inmiddels massaal gedaan: al meer dan 100.000 mensen hebben de foto geretweet.

Someone is reporting my son’s face & #Instagram agree saying it doesn’t meet their guidelines before removing it. RT to support me in this! pic.twitter.com/XxOvthBT5O — Charlie Beswick (@ouralteredlife) September 12, 2017

Bron: The Sun. Beeld: Instagram