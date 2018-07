Altijd lekker, een reep chocolade, een Magnum of bonbons. Maar het kan voor vervelende vlekken in je kleding zorgen. Zó verwijder je chocoladevlekken in een handomdraai.

En daarna zijn je kleren weer zo goed als nieuw.

Gebruik geen zeep

De chocoladevlekken fixeren als je ze behandelt met zeep en dan wordt het bijna onmogelijk om ze nog te verwijderen. Niet doen dus!

De chocoladevlekken fixeren als je ze behandelt met zeep en dan wordt het bijna onmogelijk om ze nog te verwijderen. Niet doen dus! Melk lost de vlek op

Een trucje uit de oude doos. Giet wat melk over de vlek, laat het even intrekken en was het daarna op de gebruikelijke manier in de wasmachine.

Een trucje uit de oude doos. Giet wat melk over de vlek, laat het even intrekken en was het daarna op de gebruikelijke manier in de wasmachine. Wasbenzine erop

Als melk niet helpt en het gaat om grote vlekken, kun je iets sterkers gebruiken: wasbenzine. Doe het op een doek en wrijf zachtjes over de vlek. Spoel het na in een handsopje. Dit kun je bijvoorbeeld doen bij gekleurd linnen of katoen of bij wol en zijde.

Als melk niet helpt en het gaat om grote vlekken, kun je iets sterkers gebruiken: wasbenzine. Doe het op een doek en wrijf zachtjes over de vlek. Spoel het na in een handsopje. Dit kun je bijvoorbeeld doen bij gekleurd linnen of katoen of bij wol en zijde. Bleek de vlek

Als je vlekken hebt op witte katoenen kleding kun je ook verdund bleekwater proberen.

Bron: Libelle België. Beeld: iStock