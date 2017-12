'Russische spion' en middelpunt Engels seksschandaal Christine Keeler overleden

Christine Keeler, de Engelse callgirl die tijdens de Koude Oorlog een hoofdrol speelde in het Profumo-schandaal is overleden. Ze werd 75.

Dat meldt haar zoon bij Britse krant The Guardian.

Christine Keeler in Frankrijk – mei 1963, ten tijde van de affaire. (Getty Images)

Christine Keeler werd een publiek figuur toen in 1963 bekend werd dat ze tegelijkertijd een affaire had met de conservatieve minister van Defensie John Profumo én de Russische militaire attaché (en spion) Ivanov.

Showgirl

Toen Keeler de minister leerde kennen was ze 19 jaar en werkte ze als topless showgirl in een nachtclub. Profumo loog over hun verhouding in het Lagerhuis en zei dat er niets ongepasts was aan hun affaire. Het kostte hem de kop en het schandaal luidde de val in van de conservatieve regering. Bij de volgende verkiezingen won Labour met grote meerderheid.

Keeler en de getrouwde Profumo werden aan elkaar voorgesteld door gezamenlijke vriend Stephen Ward. Ze kregen een relatie, maar wat de minister niet wist, is dat ze ook een affaire had met de Russische Ivanov.

Spion?

Lang werd gedacht dat Keeler voor de Russen had gespioneerd, iets wat ze later zelf toegaf. De Profumo-affaire was de afgelopen decennia inspiratie voor verschillende boeken, musicals en toneelstukken. De BBC wijdt er volgend jaar ook een televisieserie aan. Bovendien speelt de gebeurtenis een grote rol in het tweede seizoen van serie The Crown, die vanaf zaterdag 8 december bij Netflix te zien zal zijn.

TOUCHING: RIP Christine Keeler, from readers of the Daily Mail. pic.twitter.com/pTJ47Ph20f — The DM Reporter (@DMReporter) December 6, 2017

"Femme fatale"? A survivor abused, used, blamed and dismissed by powerful men, more like. RIP Christine Keeler. https://t.co/1eVHOYVXWn — Sophie Walker (@SophieRunning) 6 december 2017

Bron: NOS. Beeld: ANP, Getty

De beste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.