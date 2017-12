Claudia de Breij maakt ontroerend lied voor Anne Faber

Ze had kaarten gereserveerd voor de voorstelling van Claudia de Breij, Anne Faber. Voor zichzelf en voor haar familie, in het theater waar ze werkte.

Voor Claudia de Breij gaf dat een bijzonder emotionele lading aan de try-out in Utrecht, ook háár stad. En dus schreef ze een nummer voor Anne, of eigenlijk: het nummer schreef zichzelf, vertelde ze gisteravond in het programma Volle Zalen aan Cornald Maas (het fragment begint op 20.18).

“Dat heb je niet vaak, dat een liedje zich zo opdringt. Ik had al meteen in mijn hoofd… ‘een beetje lucht, een beetje zon op je gezicht’.”

Het is een tekst geworden om kippenvel van te krijgen.

Je fietst steeds in mijn gedachten

Keihard over het pad

Niemand houdt je tegen

Niemand doet je wat

Geen duisternis, geen regen

Alleen jij, veilig op je fiets

Je fietst steeds in mijn gedachten

En dan overkomt jou niets

De rest van de tekst vind je hier.

🎶 @claudiadebreij zingt wel een heel bijzondere versie van haar liedje ‘Mag ik dan bij jou’! Meer vanavond in #VolleZalen met @cornaldm, 21:20 uur op @NPO2. pic.twitter.com/cn9UilRvDt — AVROTROS Volle Zalen (@VolleZalen) December 5, 2017

Het jaar 2017 was een memorabel jaar voor Claudia. De commentaren op haar Oudejaarsconference waren lovend, ze was veelvuldig te gast in talkshows, dook in haar familieverleden en mocht als zomergast haar eigen televisie-avond samenstellen. Intussen werkte ze aan haar nieuwe theatervoorstelling ‘Nu’.

Bron en beeld: AvroTros – Volle Zalen.

