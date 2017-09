Colin Firth was dus nóg knapper als twintiger

Je denkt natuurlijk dat het niet kan, omdat Bridget Jones’ Colin Firth al super aantrekkelijk is op middelbare leeftijd, maar als twintiger was hij me toch een partijtje KNAP. Nog knapper eigenlijk.

Nu is de beste man heden ten dage niet de minste om te zien. Bewijs: hier zwaait ‘ie even.



Maar… Wacht. Vroeger. Toen hij in een film getiteld Another Country speelde.

Nou, kijk zelf maar:

TOEN DUS

Hier ligt ‘ie aantrekkelijk te wezen in de bosjes.

Het is wel een beetje: ‘Colin, wat doe je daar in die bosjes?’ Maar tóch, die o-g-e-n.

En hier in 1990 is ‘ie efkes de hort op, met een broeierige blik en een leren jas.

Ja doe daar maar even een dansje op, want Another Country kun je dus terugzien wanneer je maar wil.



Bron: Buzzfeed. Beeld: Getty

