De teller staat inmiddels al op bijna 54.000 likes voor de nieuwste foto die Yolanthe van haar zoontje Xess Xava plaatste. Maar niet iedereen is even enthousiast over het plaatje.

“Jammer van die speen”, schrijft ene Linda bij de foto. “Op die leeftijd is dat nergens meer voor nodig. Het lijkt wel alsof je als ouders geen energie meer in je kind wil steken.” En ze is niet de enige die dat denkt.

Marjan geeft haar bijval: “Het commentaar over de speen, begrijp ik wel. Spenen op wat oudere leeftijd zoals bij Xess zijn er vaak de oorzaak van dat kids later een beugel moeten dragen, het is niet zo goed voor het gebit.” Maar zegt ze er wel bij: “Xess is een heerlijk jochie.”

Geen gemakzucht

Niet iedereen is het met de kritiek eens. “Mijn kindje van 3 heeft ook alleen een speen als ze gaat slapen, dat is geen gemakzucht. Jammer van de vervelende reacties.”

Hoe oud waren jouw kleintjes toen ze stopten met hun speen?

