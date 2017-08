Zó ziet het complete gezin van Madonna eruit

Voor het eerst óóit deelt Madonna een familiekiekje waar alle 6 haar kinderen opstaan. Ter ere van haar 59e verjaardag (ja echt, 59!) was de hele familie verzameld op haar feestje in Italië, dat een zigeunerthema had.

De zangeres en moeder glundert te midden van zoons Rocco (17) en David (11), en dochters Lourdes (20), Mercy James (11) en de 4½-jaar oude tweeling Estere en Stella.

Birthday 🎉🎂🎈🇮🇹♥️ Een bericht gedeeld door Madonna (@madonna) op 18 Aug 2017 om 7:20 PDT

I can officially confirm I have completed the process of adopting twin sisters from Malawi and am overjoyed that they are now part of our family. I am deeply grateful to all those in Malawi who helped make this possible, and I ask the media please to respect our privacy during this transitional time. 🙏🏻 Thank you also to my friends, family and my very large team for all your support and Love! 💘🦋🦋🌺🌼🌸🦋🦋🙏🏻🙏🏻✈️✈️😂🤣🦋🦋♥️🌺🎈♥️ Een bericht gedeeld door Madonna (@madonna) op 8 Feb 2017 om 10:24 PST

Madonna adopteerde de tweeling uit Malawi afgelopen februari, en ook dat deelde ze op Instagram in een ontroerende post.

Madonna adopteerde David en Mercy James ook uit Malawi. In juli opende ze daar ’s lands eerste kinderziekenhuis dat ze naar haar zoon vernoemde: The Mercy James Institute for Pediatric Surgery and Intensive Care.

Feest

Madonna’s verjaardag was, zoals het een material girl betaamt, een meerdaags event (zie video). Vorig jaar vierde ze het in Havana, Cuba. Dat maakt in ieder geval benieuwd naar haar 60e verjaardag volgend jaar. Happy birthday Madge!

Bron: Show, People. Beeld: Getty