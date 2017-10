Mooi nieuws voor Dirk Zeelenberg en zijn vrouw Suus

Acteur en trouwambtenaar Dirk Zeelenberg (48) en zijn vrouw Suus stappen opnieuw in het huwelijksbootje. Het stel trouwde 12 jaar geleden al, maar wil dat nog eens dunnetjes overdoen.

“Vorige keer dat we trouwden hebben we het heel normaal gehouden: simpel op een maandagochtend, vooral omdat we het goed wilden regelen voor de kinderen.” Dat is toch een beetje spijtig van zo’n bijzondere dag, vertelt Dirk bij Shownieuws: “Nu ik zoveel prachtige huwelijken heb gezien door het werk dat ik heb gedaan, is het bij ons gaan kriebelen. We willen het toch een keer naar elkaar uitspreken, dus dat gaan we doen!”

Wat een mooi nieuws, de liefde moet tenslotte gevierd worden.

Dirk Zeelenberg en zijn vrouw Suus hebben 3 kinderen: Zoëy, Kees en Bobby.







Bron: Show.nl. Beeld: Brunopress