Heftige discussie om déze foto van Arie Boomsma's dochter

De tekening van een 10-jarig meisje uit India heeft heel wat teweeggebracht. Het meisje werd jarenlang door haar oom misbruikt, maar niemand geloofde haar. Toen de rechter een tekening van het meisje onder ogen kreeg, was hij echter wel overtuigd.

Het slachtoffer (10) woonde sinds 2014 bij haar oom en tante, nadat haar moeder was gestorven en haar drugsverslaafde vader haar in de steek had gelaten. Kort nadat het meisje bij het stel was ingetrokken, begon de oom haar te misbruiken.

Weggelopen

Het meisje probeerde het aan haar tante te vertellen, maar die wilde niet luisteren. Uiteindelijk besloot het meisje om weg te lopen. Ze werd door een conducteur gevonden in een bus, helemaal alleen en in tranen. Ze weigerde een woord te zeggen en werd naar de politie gebracht.

Tekeningen

Bij de politie probeerden therapeuten om te weten te komen wat er precies aan de hand was met het meisje.”Het duurde even, maar langzaamaan liet ze haar schild zakken en uiteindelijk vertelde ze ons wat er precies was gebeurd”, vertelt therapeute Uzma Pravin.”We lieten haar ook tekenen – iets wat vaak helpt als kinderen het moeilijk hebben om zich uit te drukken – en dat onthulde veel over haar. Haar tekeningen vertelden altijd een verhaal.”

Rechtszaak

De oom van het meisje werd direct opgepakt, en moest uiteindelijk voor de rechter komen. Tijdens de rechtszaak besloot Pravin om het meisje een blad papier te geven en wat potloden om haar zenuwen te bedwingen en haar bezig te houden. Maar toen ze zag wat het meisje had getekend, wist ze dat ze het aan de rechter moest laten zien.

Bewijsmateriaal

Het meisje had zichzelf getekend, in een verlaten huis, zonder kleren en met ballonnen in haar hand. De rechter besloot de tekening direct te aanvaarden als bewijs. “De tekening toont de permanente impact die de aanrandingen op haar hebben gehad”, aldus rechter Vinod Yadav. De oom werd uiteindelijk veroordeeld en moet vijf jaar in de cel zitten.

Bron: The Sun. Beeld: Facebook