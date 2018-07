Dít zeggen je scheten over je gezondheid

Oké, niet het meest smakelijke onderwerp misschien, maar scheten zijn wel erg interessant. En laten we wel wezen: iederéén laat ze.

Er zit heel wat informatie over jezelf verstopt in een scheet. Dus ruik er volgende keer maar eens goed aan en doe er je voordeel mee!

Zo veel!

Onderzoekers van de universiteit in Ohio ondervonden dat we gemiddeld tien tot twintig scheten per dag laten. Maar niet alle scheten zijn hetzelfde. Sommige stinken, andere niet. Niet-stinkende scheten laat je gewoon omdat je teveel lucht in je darmen hebt. Bijvoorbeeld omdat je lucht ‘hapt’ tijdens het praten, of omdat je net een drankje met koolzuur hebt gedronken.

Stinkerds

Stinkscheten worden meestal veroorzaakt door het voedsel dat we eten. Zo bevatten broccoli, uien, eieren en vlees veel zwavel, een stofje dat ook de stank van rotte eieren veroorzaakt. Als je lichaam deze stoffen afbreekt, komt de zwavel vrij en produceert het stinkende gassen. Vervelend (vooral voor je omgeving!), maar volkomen gezond. Zeer gezond zelfs.

Vlees-eierengeur

Maar sommige scheten zijn dat niet: een geur waar je je zorgen om moet maken, is de ‘vlees-eierengeur’. Die stank duidt namelijk op een grote hoeveelheid aan waterstofsulfide en dat zou kunnen betekenen dat je darmwand beschadigd is. Ook kan de darm ontstoken zijn of, in het ergste geval, kan er sprake zijn van darmkanker.

Gas d’rop

Als je over het algemeen veel gas produceert, verteren je darmen zetmeel of suikers waarschijnlijk niet zo goed. Produceer je erg veel stinkende scheten, (veel) meer dan het gemiddelde? Dan is er misschien wel iets mis. Het kan dan verstandig zijn om even naar de dokter te gaan.

Dit kunnen ook oorzaken zijn van winderigheid:

1. Verstoorde darmflora

Als specifieke dikke darmbacteriën per ongeluk in de dunne darm terechtkomen, ontmoeten ze daar nog onverteerd voedsel, wat leidt tot fermentatie. En daar krijg je gas van, wat er via de achterkant weer uitkomt. Ook buikgriep of een andere ziekte kan je darmflora in de war gooien.

2. Je eet gehaast

Als je te snel eet, of even tussendoor terwijl je eigenlijk iets anders aan het doen bent, kun je per ongeluk lucht inslikken. Ook bij kauwgom kauwen gebeurt dit wel eens. Hoewel lucht happen meestal leidt tot boeren, kan het ook winderigheid veroorzaken. Gewoon even de tijd nemen om te eten dus.

3. Zuivel is de duivel

Nou, dat valt wel mee. Maar zuivel kan wel een oorzaak zijn van scheten laten. Misschien heb je er nooit eerder problemen mee gehad, maar naarmate je ouder wordt kan dat veranderen. Het is makkelijk te testen of dit het probleem is: eet een paar dagen geen zuivel meer en kijk of het helpt.

4. Het zijn je hormonen

Als je in de overgang bent of door een andere oorzaak je hormonen overhoop liggen – zwangerschap, menstruatie – kun je meer scheten laten dan normaal. Genoeg bewegen is dan waarschijnlijk de beste oplossing.

5. Je bent geconstipeerd

Alsof het nog niet vervelend genoeg is om niet te kunnen poepen, kun je er ook nog eens door veranderen in een windmachine! De oplossing: veel water drinken, bewegen en vezels eten.

6. Je hebt gluten-intolerantie of coeliaki

Als je intolerant bent voor gluten of zelfs allergisch (coeliaki) kan dat zeker winderigheid veroorzaken. Heb je een vermoeden dat dat de oorzaak is? Ga dan even langs je huisarts.

7. Je hebt last van stress

Als je gespannen of gestrest bent, kan dat leiden tot het prikkelbare darmsyndroom. Maar ook gewoon alleen al (onbewust) je buik aanspannen of inhouden kan leiden tot gasvorming. Relax, beweeg en let it all out!

Bron: Metronieuws, Womenshealthmag, Healthyandnaturalworld, Maag Lever Darm Stichting. Beeld: iStock

