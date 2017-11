Dochter voor Cristiano Ronaldo en zijn Spaanse vriendin Georgina

Voetballer Cristiano Ronaldo (32) is vader geworden van een dochter. Vannacht beviel zijn vriendin van een meisje: Alana Martina.

De sterspeler van Real Madrid en Portugal had al 3 kinderen. In juni 2010 werd hij voor het eerst vader van een jongetje, maar de moeder van Cristiano junior is nooit bekend gemaakt. Afgelopen juni werd Ronaldo opnieuw vader, van een tweeling deze keer: Eva en Mateo. Zij werden ter wereld gebracht door een draagmoeder.

Alana Martina

Nu is daar een meisje bijgekomen: Alana. Ronaldo kreeg vorig jaar een relatie Georgina Rodriguez (22). Hij ontmoette het Spaanse model bij een evenement van Dolce & Gabbana.

“Moeder en dochter maken het geweldig. We zijn allemaal erg blij,” laat Ronaldo via Instagram weten.

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! ❤️ Een bericht gedeeld door Cristiano Ronaldo (@cristiano) op 12 Nov 2017 om 12:19 PST

Díganme si esto se puede aguantar!!!! #myboy💙 Buen día☀️☀️☀️ Een bericht gedeeld door Georgina Rodríguez (@georginagio) op 23 Okt 2017 om 2:21 PDT

Sobran las palabras ❤️ Os amo Een bericht gedeeld door Georgina Rodríguez (@georginagio) op 16 Okt 2017 om 12:23 PDT

Bron: Show, AD. Beeld: Instagram

