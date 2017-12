Libelle Legt Uit: dit is waarom blondjes écht dommer worden ingeschat

Slechts 2% van de wereldbevolking is blond. Voor de vrouwelijke helft daarvan geldt het hardnekkige vooroordeel dat ze dom zouden zijn.

Mensen met het blonde-haren-gen zijn zeker niet dommer. Daar zijn wetenschappers het over eens. Maar het is niet precies duidelijk waar de term ‘dom blondje’ vandaan komt. Naar verluidt werd de uitdrukking in eerste instantie gebruikt nadat Jean Harlow in de jaren ’20 in de film Platinum Blonde een niet zo snuggere, blonde vrouw speelde.

Gentlemen Prefer Blondes

Vermoedelijk ontstond toen in Amerika de term ‘dumb blonde’ en is het overgewaaid naar Nederland. In diezelfde tijd kwam het boek van Anita Loos uit: Gentlemen Prefer Blondes. In de jaren ’50 zou het verfilmd worden met Marilyn Monroe in de hoofdrol van oppervlakkige showgirl. Zij werd in die film ook neergezet als dom blondje, een beeld dat haar altijd is blijven achtervolgen.

Naïef

Maar ‘dom blondje’ komt niet alleen uit populaire cultuur. Bij NRC Handelsblad zegt wetenschapsjournalist Mark Mieras dat de associatie tussen blond en dom komt doordat kinderen vaak blond zijn: “Een blonde vrouw heeft iets meisjesachtigs en dus naïefs. Zo’n vooroordeel gaat vervolgens een eigen leven leiden.”

Denken we het echt..?

Maken we alleen maar graag ‘domme blondjes’-grappen, of is het écht zo dat je, als je als blonde vrouw solliciteert, minder slim wordt ingeschat dan de brunette die je concurrentie is? In een recente aflevering van Wetenschap havermoutpap blijkt dat in ieder geval één blondje op straat écht dommer wordt geschat door het winkelend publiek. Bij de blonde Romy vermoeden ze MBO-niveau, en ze zal wel “een caissière zijn ofzo?”.

Kijk maar:



Oplossing

In de aflevering wordt ook een verklaring gegeven voor de inschattingsfout: het ligt aan de wenkbrauwen van Romy. Que? Die zijn net licht als haar haren, zo licht dat ze dommer lijkt. Het verschil zit ‘m in de mimiek van het gezicht. Als je duidelijke wenkbrauwen hebt, kun je makkelijker laten zien dat je meeleeft, boos wordt of nadenkt…

En inderdaad, zodra de wenkbrauwen van Romy onder handen zijn genomen met een donker potlood, wordt haar intelligentie hoger beoordeeld: van een 7.1 gaat ze naar 8.6. Ze wordt nu tot advocaat bestempeld, architect en arts. “Een kantoorbaantje zou ik haar echt niet geven.” Wie slimmer gevonden wil worden, doet er dus goed aan te investeren in een wenkbrauwpotlood 😉

Vooroordelen

Meer weten? In de aflevering van Wetenschap havermoutpap wordt uitgelegd hoe vooroordelen zitten verweven in ons brein “zoals een patroontje in een gebreide trui” én hoe we daar vanaf kunnen komen. De hele aflevering kun je hier terugkijken.

Bronnen: Willem Wever, NRC, Wetenschap havermoutpap. Beeld: Getty