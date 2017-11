Zó zag het droomhuwelijk van Gordon in Zuid-Afrika eruit

Gordon heeft hele romantische foto’s op Instagram gezet van zijn trouwerij, die vorige week in Kaapstad plaatsvond.

Of Gordon inderdaad is getrouwd en met wie is nog niet officieel bevestigd, al wordt er wel druk gespeculeerd (pas op met klikken: spoiler alert!), maar dat het een feestelijke dag was, blijkt wel uit de foto’s. Ook andere gasten zijn al druk aan het instagrammen geslagen over Gordons fuif.

Feest

Op de plaatjes vermaken ruim 70 bruiloftsgasten zich in de tuin van wijnboerderij Nooitgedacht in Kaapstad. Ze zijn allemaal in het wit gestoken.

Ondertrouw

Gordon maakte onlangs bekend met 4 mannen in ondertrouw te zijn gegaan. Het gaat om aan horeca-ondernemer Rogier (41), financieel manager Gerben (38), de Italiaanse steward Manuel en sportschooleigenaar Roy (38). Wie het is geworden, en óf er een tweede bruidegom is, is nog niet bekendgemaakt. In december is de ontknoping te zien bij RTL4.

Vast een voorproefje van de bruiloft! 🕊🦋💍 #wedding #capetown #gordongaattrouwen Een bericht gedeeld door gordonheuckeroth (@gordonheuckeroth) op 29 Nov 2017 om 12:26 PST

Met dit geweldige team beleefde ik stormachtige maanden. Wat hebben ze hard gewerkt en wat is het een waanzinnig leuk integer mooi programma geworden! Dank jullie wel allemaal! #talpa #superproductie #gordongaattrouwen #liefde #topteam Een bericht gedeeld door gordonheuckeroth (@gordonheuckeroth) op 28 Nov 2017 om 9:09 PST

Lekker hoor die #tonychocoloney #gordongaattrouwenmaarmetwie Een bericht gedeeld door gordonheuckeroth (@gordonheuckeroth) op 27 Nov 2017 om 7:59 PST

Eén vrouw hield zich in ieder geval niet aan de dresscode: er is naast het meisje met de bloemen op haar witte jurk, een vrouw in een zalmkleurige japon te zien die het bruidsboeket in handen houdt. Wellicht is zij de weddingplanner of een producer.

Bron: AD, Show. Beeld: iStock

