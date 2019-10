Nee, we hebben het niet over Nina… Acteurs Erik de Vogel en Caroline de Bruijn, bekend als Ludo en Janine in ‘GTST’, hebben in real life al jaren een relatie én een prachtige dochter.

Op 29 juli 2000 werd Solane Victoria de Vogel geboren. Ze is inmiddels achttien jaar en plaatst zoals elke tiener regelmatig foto’s op Instagram. Ze heeft duidelijk de looks van haar ouders!

Beeld: ANP, Instagram

