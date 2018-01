Ed Sheeran verloofd met jeugdvriendin Cherry Seaborn

De Britse zanger Ed Sheeran en zijn vriendin Cherry Seaborn gaan trouwen. De zanger laat op Instagram weten dat hij zijn vriendin voor de jaarwisseling met succes ten huwelijk heeft gevraagd.

“Ik heb mezelf een verloofde gescoord voor het nieuwe jaar”, schrijft Ed Sheeran bij een kiekje van hem en zijn vriendin.

Een bericht gedeeld door Ed Sheeran (@teddysphotos) op 20 Jan 2018 om 5:49 (PST)

Tijd om verliefd te worden

De twee kennen elkaar van de middelbare school, maar zijn pas sinds 2015 samen. Het jaar daarop nam Sheeran een jaar vrij van muziek en reisde met haar de wereld rond. “Dit is de eerste keer dat ik echt de tijd had om verliefd te worden”, zei de Britse muzikant over zijn relatie.

Bron: The Sun. Beeld: ANP