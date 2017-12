Expeditie Robinson-blog: "Ik moet nu echt even een week uittrekken om te wennen aan dit finaletrio"

Libelle’s Marleen is een trouwe fan van ‘Expeditie Robinson’, hoewel ze er zelf nooit zou willen zitten. Behalve dan omdat je zoveel afvalt, vooruit. Ze praat ons bij over wat er speelt op het onbewoonde eiland.

Oke. Dat Gordon uiteindelijk niet getrouwd is, dat had ik wel verwacht. En frankly, I don’t give a damn. Maar dat Niels, mijn size zero neuzelaar die met die slepende, zijn ietwat nasale (of nouja, je zou het ook zeurderig kunnen noemen maar dat doe ik nu even niet) Gooise kakstem altijd zo fijn al zijn kwaaltjes, pijntjes en zielenroerselen wist te benoemen NIET in de finale zou staan van Expeditie Robinson… dat deed echt even pijn gisteren. Echt pijn. En het mes in mijn hart werd nog eens even extra omgedraaid door het feit dat Soundos (ze loenst, had ik dat al gezegd? Maakt niet uit hoor, maar draai dan niet ook nog eens van tijd tot tijd je ogen weg – dat is gewoon too much) WEL in die vermepte finale staat. Waarom? Het bewijs is maar weer eens overtuigend geleverd: de wereld is gewoon niet eerlijk, er is geen god, alles wat er gebeurt in dit leven is louter toeval en bovendien zinloos.

Verliefd op Kai

Maar goed. De uitslag van de retespannende aflevering is bij deze al verklapt – maar dat maakt niet uit want de weg ernaartoe was lang en kronkelig en weer vol gezellige oneliners van Kaj. Ik ben nog steeds op Kaj, ook al heeft-ie twee schietschijven achterop zijn kuit getatoeëerd. Dat vind ik toch zo’n wonderlijke plek. A: je ziet ze zelf dus niet tenzij je je rug verdraait om ze te zien en B: als je loopt, zie je niet wat het zijn en als je stilstaat ga je toch niet uitgebreid naar iemands achterkant kijken of wel dan? Tatoeages boven op je dijbeen vind ik zo mogelijk nog lelijker, al was het alleen al omdat je dijbeen meestal een beetje uitdijt als je zit – behalve bij Niels maar die is thank god veel te goed opgevoed voor dat geklieder op zijn lijf. Dus dan wordt-ie nog uitgerekt ook. Niet goed.

Morele winnaar

Waar was ik? Oja, my man Kaj. Ik ken niemand met zo’n goed humeur, hij is gewoon de belichaming van positive thinkin’. En dat is best fijn als je al 30 dagen zonder eten op een eiland zit, ja toch. Bovendien is zijn gevoel voor humor niet met het rantsoen verdwenen, dat is echt niet makkelijk. Persoonlijk word ik altijd bloedchagrijnig als ik trek heb dus hoe hij grappig kan blijven met die gruwelijke hongerklop – ik weet het niet maar petje af. Ik zeg: wat de uitslag ook moge zijn, Kaj is de morele winnaar.

Houdini-Niels

Het was dus een soort variété van proeven, daar op het eiland. Stokken, touwen, knopen, vuur, messen, puzzels: álles was er. En natuurlijk de evenwichtsbalk, een beetje expeditie kan niet zonder. Houdini-Niels deed zijn reputatie eer aan door als eerste zich uit de touwen te wurmen (ik kon mijn ogen niet afhouden van die ongelooflijk gore zwembroek, daar kon zelfs Roeland niet aan tippen) maar daarna sloeg hij de woorden van Herold in de wind en focuste hij zich niet. Focus Niels, focus, riep ik tegen de teevee maar het mocht niet baten. Vervolgens riep ik nog veel harder, en nog harder, en toen ben ik flauwgevallen. De vrouw die het werkelijk nog geen dag zou overleven als ze ooit echt aanspoelt op een onbewoond eiland, die vrouw presteerde het om uiteraard als laatste uit de touwen te komen, als een soort hijgend hert uit de bosjes op te duiken inclusief lange sokken – samen met haar bikinikeus een van de raadselen van de moderne tijd – om dan uiteindelijk toch ergens een mes op te graven waarmee ze bijna haar hand afhakt maar dat dan toch in het hakblok te jassen. Een complete black-out was het gevolg. Bij mij dan maar toen ik weer bijkwam, zag ik duidelijk dat ook Dennis het even te kwaad had. Het zou me niet verbazen als hij volgend jaar geen presentator meer wil zijn. “Als het zo moet, Nicolette, dan hoeft het van mij niet meer”, schijnt hij gezegd te hebben. Serieus, ik verzin dit niet. Gelijk heeft-ie en dan te bedenken dat Soundosia de expeditie dus ook nog zou kunnen winnen. Van Carlos en Kaj. Ik ga al hyperventileren als ik eraan denk.

Wie is de Mol?

De evenwichtsbalk bleek het Waterloo voor Niels. Ja, dat begrijpt heel Nederland wel, toch? Eerst heeft hij zijn magere armpjes laten verzuren tijdens de proef met Kaj (volgende keer graag een tijdklok erbij voor de kijkers – ik wil dat toch graag weten), daarna die touwen-act plus puzzelmarathon, Soundos moeten feliciteren: een mens knakt van minder. Hij hád gewoon geen evenwicht meer, letterlijk en figuurlijk. Niels, koning, maak je geen zorgen, jij mag gewoon volgend jaar meedoen met Wie is de Mol? en dan komt het helemaal goed. Of de Nederlandse versie van American Ninja Warrior, is dat niet wat voor jou?

Geen winnaar zonder goede verliezers

Enfin, de rest is history mensen. Na Niels viel chill-bill Shelly van de balk, kreeg Carlos als een soort Deliveroo-bezorger een kissie hamburgers en biertjes mee naar Finalisteneiland en namen we afscheid van Niels en Shelly. Niels filosofeerde nog wat: “Geen winnaar zonder goede verliezers” maar ik zeg: “Goede verliezers maken vaak een slechte winnaar.” Ofzo. Ik was eigenlijk vooral bezig met de vraag hoe Carlos die hamburgers warm ging houden want ik zag geen isolatiemateriaal in die schatkist maar uiteindelijk gingen ze gewoon op het kampvuur natuurlijk. Turend in het kampvuur deelden de finalisten nog even hun learnings met elkaar en ons, maar ik had het licht al uit gedaan hoor. Ik moet nu echt even een week uittrekken om te wennen aan dit finaletrio. Mijn voorspelling: Soundos stunt niet nog een keer en verliest kansloos van Kaj en Carlos terwijl ze tot vervelens aan toe meldt “wel heel trots te zijn op zichzelf”, en uiteindelijk wint Kaj. Waarom? Daarom.

