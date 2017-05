Dít zegt jouw favoriete Britse royal over je karakter

Tips om te stralen

81% van de Nederlandse vrouwen heeft niet het gevoel dat ze elke dag straalt, terwijl 92% dit wel graag wil. Met deze tips voel je je beter dan ooit en straal je als nooit tevoren!

Libelle samen met NIVEA

1. Lekker in je vel

Uit onderzoek van NIVEA blijkt dat vrouwen het meest stralen wanneer ze lekker in hun vel zitten, maar dat het ‘m ook vaak in kleine dingen zit. Lekker uitbundig zingen onder de douche, een dansles uitproberen of elke ochtend een paar minuten mediteren: zulke dingen geven nieuwe energie en vergroten je zelfvertrouwen. En dat zie je!

“Wanneer ik straal? Als ik bij vrienden ben of als ik met mijn meidenband aan het zingen ben!”

2. Slaap als Doornroosje

Te weinig slaap staat op nummer 2 als het gaat om oorzaken die stralen in de weg staan. Gelukkig kun je zelf maatregelen treffen om je nachtrust te verbeteren. Ga op vaste tijden naar bed en sta op vaste tijden op: ritme is goed voor ons lichaam. Zorg daarnaast voor een goed matras en een hoofdkussen dat je nek en schouders ondersteunt. Zorg dat je slaapkamer voldoende donker en stil is en zet het raam open voor frisse lucht. Doe vlak voordat je naar bed gaat geen (emotioneel) inspannende dingen. Lig je toch erg lang te woelen? Sta dan even op om iets anders te doen, zoals een boek lezen.

3. Beauty routine

Vrouwen geven aan dat goed voor je huid zorgen, belangrijk is voor die gewenste glow. Want als je goed voor je huid zorgt, zit je lekker in je vel. Een dagcrème staat niet voor niets in de top 3 van producten die vrouwen laten stralen. Zoek de dagcrème die bij jouw leeftijd en behoeftes past. Want elke vrouw en elke huid is anders.

Stralen doe je door je huid goed te verzorgen, vindt 42% van de Nederlandse vrouwen.

4. Doe waar je jij comfortabel bij voelt

Vooral tijdens avondjes uit, bruiloften, feestdagen of momenten waarop we in het middelpunt van de belangstelling staan, vinden we het extra belangrijk om te stralen. Het is daarom belangrijk om te doen waar jij je comfortabel bij voelt, dan zit niets dit in de weg. Een avondje uit? Draag geen hoge hakken als je veel moet staan of strakke jurkjes die je eigenlijk onzeker maken. Je moet je lekker in je kleding én lijf voelen!

5. Tijd met dierbaren doorbrengen

Wat jou happy maakt, is heel persoonlijk. Veel vrouwen geven aan vooral zichzelf te laten stralen. Hun partner en kinderen komen op de tweede en derde plek. Ook vriendschap maakt gelukkig, dat wijst onderzoek uit. Breng dus voldoende tijd door met je dierbaren!

Ready to shine

Met deze tips en de juiste dagcrème ben jij helemaal klaar om iedere dag van de week het stralende middelpunt te zijn. Probeer eens de NIVEA CELLular Volume Filling Dagcreme en Pearls, deze producten zijn speciaal ontwikkeld voor de ouder wordende huid en geeft de huid weer volume terug.

Goed nieuws: vanaf 8 mei reken je bij Kruidvat twee NIVEA-producten af voor de prijs van één. Wil je weten wat jij kunt doen om goed voor je huid te zorgen? Op kruidvat.nl/allesomtestralen vind je meer informatie en producten die bij jou passen.

* Onderzoek uitgevoerd door NIVEA CELLular Anti-Age Volume Filling onder 250 Nederlandse vrouwen tussen de 45 en 65 jaar oud.