Zo fiets je veilig in de sneeuw

Er is natuurlijk al genoeg gewaarschuwd om vooral niet de weg op te gaan, maar soms móét je wel de deur uit.

Met de fiets besneeuwde wegen trotseren: we kennen dingen die we véél liever doen. Maar als je dan toch moet, zijn er wél wat manieren om het zo veilig mogelijk te houden en de kans op vallen te minimaliseren.

1. Zet je zadel lager. Zo kan je makkelijker met je voeten bij de grond.

2. Kies voor een lagere versnelling. Zo hoef je geen grote kracht te zetten op de trappers. Want hoe zwaarder je moet trappen, hoe groter de kans dat het achterwiel onderuit schiet.

3. Laat lucht uit je banden. Hoe breder je banden zijn op de weg, hoe meer grip je hebt. Je hoeft natuurlijk niet je velgen te ruïneren en met platte banden te rijden, maar hard opgepompte banden zijn in ieder geval onveilig op gladde wegen.

4. Deze tip geldt ook voor automobilisten: probeer zo min mogelijk te remmen. Als je remt op een gladde ondergrond, slip je altijd weg. Gewoon zo langzaam mogelijk fietsen.

5. Houd afstand van je medefietsers én van rand van de weg. Juist daar hopen sneeuw en ijs zich op.

6. Bepaal vooraf welke route je neemt. Veel gemeenten zetten op hun websites de straten waar gestrooid of geveegd wordt. Op de routeplanner van de Fietsersbond zijn ze makkelijk te vinden.

7. En als je echt als een sneeuw-pro over de weg wil sjezen: net als bij auto’s zijn er speciale winterbanden voor fietsen, met ingebouwde spikes.

Sterkte op de weg!