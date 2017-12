Met deze formule koop je nooit meer te veel drank voor een feestje

Het is altijd weer hetzelfde liedje: voor een feestje of dinertje sla je veel te veel drank in, waardoor je na afloop altijd zit met een overschot aan ongeopende flessen.

Nog erger is het echter als je voor 22.00 uur al door je voorraad heen bent. Met deze formule ben je voorgoed van dat drankprobleem af. Of tenminste: voor het grootste deel. De mensen achter Eventplanner.be bedachten namelijk een formule waardoor je nooit meer te veel drank koopt. Zo reken je uit hoeveel je nodig hebt:

– Ga ervan uit dat in het eerste uur iedere gast zo’n 3 drankjes drinkt.

– Daarna houd je 2 drankjes per gast per uur aan.

– Tijdens een diner drinken de gasten per gang gemiddeld 1 glas wijn. Het hoofdgerecht is goed voor gemiddeld 1,5 glas.

Bij een dinertje met 4 gangen, wordt dus gemiddeld 4,5 glas per persoon gedronken. En tijdens een feestje dat 3 uur duurt, moet je rekenen op 7 drankjes per persoon.

Voorraad

Dat lijkt misschien veel, maar het is altijd beter om ruim in te slaan. Alcohol (in een dichte fles) bederft niet, dus in het ergste geval heb je gewoon alvast een voorraad voor een volgende borrel. Onthoud verder dat je uit een fles wijn zo’n 5 à 6 glazen haalt en uit een fles champagne of cava 6 à 7 glazen. Uit één fles sterke drank haal je 15 à 20 glazen – puur of met ijs.

Gezelschap

En tot slot: kijk naar het gezelschap. Je moeder doet misschien wel een uur over haar sherry terwijl je buurvrouw het een na het andere glas wit achterover klokt. Doe dus boodschappen met in je achterhoofd wie er komen.

Bron: HLN.be. Beeld: Shutterstock